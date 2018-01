MEURTRE DU PÊCHEUR FALLOU DIAKHATÉ EN MAURITANIE : Guet Ndar déborde dans la rue

Saint-Louis a vécu, hier, une journée chaude, avec la manifestation des pêcheurs de Guet Ndar. Des milliers de jeunes, femmes et vieux sont sortis dans les rues, arborant du rouge et scandant des mots hostiles à la Mauritanie. Les manifestants ont brûlé des pneus et pillé des boutiques appartenant à des ressortissants mauritaniens.

Le nouveau siège de la compagnie d’électricité (Senelec) a été saccagé en partie. Un policier s’en est sorti avec une jambe fracturée. Deux manifestants ont été arrêtés par les forces de l’ordre, avant d’être libérés suite à l’intervention du gouverneur de Saint-Louis.

Pour calmer les esprits, le gouverneur a dû recevoir en audience les pêcheurs. Cette manifestation faisant suite à l’annonce de la mort d’un des leurs en terre mauritanienne. En effet, la pirogue appartenant à Seydina Seck a été saisie par les garde-côtes du voisin nord, alors qu’elle s’était introduite dans les eaux mauritaniennes. L’un des pêcheurs du nom de Fallou Diakhaté a perdu la vie, après avoir reçu une balle.

D’ailleurs, les garde-côtes de la Mauritanie ont essayé de remettre le corps aux gendarmes sénégalais installés au poste frontalier de Ndiago. Mais ces derniers ont refusé de le prendre, exigeant une autopsie. Sept autres pêcheurs qui occupaient l’embarcation ont été mis aux arrêts par la Mauritanie qui a interdit la pêche artisanale aux étrangers. Et tôt le matin (hier, lundi) après avoir entendu la nouvelle sur les ondes des radios, les Guet-Ndariens ont occupé les rues. Très en colère, des pêcheurs du quartier ont violemment protesté contre ce meurtre. Durant 10 tours d’horloge, les manifestants ont affronté les éléments du Groupement mobile d’intervention (Gmi) renforcés, quelques heures après, par les gendarmes de la légion Nord.

Cet incident dramatique s’est produit à quelques jours de la visite officielle du président français à Saint-Louis. Emmanuel Macron est d’ailleurs attendu dans la langue de Barbarie ; une visite dont l’objectif est de voir les effets de l’avancée de la mer. Le conseil de quartier de Guet Ndar compte saisir cette occasion pour demander à Macron d’intercéder auprès du chef de l’Etat de la Mauritanie pour la délivrance des licences de pêche.